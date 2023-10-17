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WATCH: Brent Venables' full Tuesday press conference

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Brent Venables meets with the media prior to the Sooners' Oct. 21 home date with UCF.

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