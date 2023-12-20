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WATCH: Brent Venables' National Signing Day presser (with question log)

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

0:00 — Opening statement

14:45 — On maintaining relationships in the portal era with recruits who commit elsewhere

20:02 — On David Stone and his recruitment

24:10 — On the difficulties of recruiting elite D-linemen

29:12 — On the signing class’s geographical diversity

30:15 — On competing in the SEC with this group

32:40 — #TalkAbout the two-sport signees

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