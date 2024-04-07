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WATCH: Floyd Boucard interview from Rivals Camp Series in Miami

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Adam Friedman talks Oklahoma with three-star DL Floyd Boucard, who also has official visits set to Louisville and Miami.

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