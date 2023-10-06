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WATCH: Four-star 2026 RB and OU commit Jonathan Hatton in action

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Cibolo (Texas) Steele High standout Jonathan Hatton, the Sooners' first commit of the 2026 cycle, scores twice on Thursday night in a 27-14 win over New Braunfels.

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