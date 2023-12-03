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WATCH: Hawkins, Sperry, Bass dominate their playoff matchups

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma commits Michael Hawkins, Kevin Sperry and Andy Bass combined for 13 total touchdowns across their three playoff games this weekend, and Sperry won a state title.

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