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WATCH: Highlights from Sooners' Super Regional victory over Florida State
Bryan Clinton
•
OUInsider
Contributor
NORMAN — The Sooners battled against Florida State in Game 2 of Super Regionals on Saturday, leaving with a 4-2 win.
The win clinches' the Sooners' Women's College World Series berth for the eighth-straight season.
Below are OUInsider's video highlights from the Sooners' win:
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