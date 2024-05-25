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WATCH: Highlights from Sooners' Super Regional victory over Florida State

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

NORMAN — The Sooners battled against Florida State in Game 2 of Super Regionals on Saturday, leaving with a 4-2 win.

The win clinches' the Sooners' Women's College World Series berth for the eighth-straight season.

Below are OUInsider's video highlights from the Sooners' win:

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