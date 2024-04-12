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WATCH: Highlights from the practice field on Friday

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

The Sooners hit the practice field on Friday. We got to see some two-minute drill action and much more.

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