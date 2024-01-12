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WATCH: Joe Castiglione discusses Love's Field, NIL, more

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Oklahoma athletic director Joe Castiglione met with the media after Friday's Board of Regents meeting to discuss the construction of Love's Field, the extension of several contracts for OU football assistants and more.

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