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WATCH: Knee-jerk reactions to Oklahoma's dominant defensive effort

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

OUInsider co-publisher Parker Thune and staff writer Bryan Clinton discuss Dillon Gabriel's play, a strong defensive effort and several other aspects of Oklahoma's 20-6 win over Cincinnati.

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