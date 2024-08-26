Several Oklahoma players addressed the media following Monday's practice session. Here are all six interviews in their entirety.
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