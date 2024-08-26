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ago football Edit

WATCH: Monday's post-practice player interviews

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Several Oklahoma players addressed the media following Monday's practice session. Here are all six interviews in their entirety.

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