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WATCH: Venables' postgame press conference after 34-30 win over Texas

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Brent Venables, Gentry Williams, Danny Stutsman, Jalil Farooq and Dillon Gabriel address the media after Oklahoma's victory in the Red River Rivalry.

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