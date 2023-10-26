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WATCH: Patty Gasso, Riley Ludlam interviews

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Here are the postgame interviews with Patty Gasso and Riley Ludlam following the Sooners' Battle Series game on Thursday night.

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