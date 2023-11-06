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WATCH: Porter Moser breaks down victory over Central Michigan in opener

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head basketball coach Porter Moser speaks with the media after the Sooners opened their 2023-24 season with an 89-59 home win over Central Michigan.

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