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Parker Thune • OUInsider
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Redshirt senior wide receiver Drake Stoops

Redshirt senior defensive end Rondell Bothroyd

Redshirt senior defensive back Woodi Washington

Junior wide receiver Jalil Farooq

Sophomore linebacker Jaren Kanak

Redshirt junior running back Tawee Walker

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