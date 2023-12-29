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WATCH: Venables, players discuss Alamo Bowl collapse

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables, flanked by a gaggle of players, addresses the media after his team's 38-24 loss to Arizona in the 2023 Valero Alamo Bowl.

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