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{{ timeAgo('2023-04-25 11:00:00 -0500') }} football Edit

What Happened Saturday?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

So let's go ahead and break one of the cardinal rules of spring games 'don't over react to spring games'. It's time to take a look at the Sooners Red-White game and just what we take away from the incredibly intriguing performance on Saturday afternoon.

Red-White Thoughts...

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