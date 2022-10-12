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WOKElahoma: Oct. 12

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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Despite being stuck in the quagmire of a three-game losing streak one thing that does remain a constant is the Sooners success on the recruiting trail. SoonerScoop.com Recruiting Editor Josh McCuistion drops by Wednesday talking on the state of the 2023 recruiting class.

WOKElahoma: Oct. 12

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