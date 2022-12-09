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2023 Coming into Focus

SoonerScoop
SoonerScoop.com Staff
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Oklahoma's in full swing toward the early signing period for the class of 2023 all while searching the transfer portal for more roster management help. It's time for this week's SoonerScoop to take a look at just what Oklahoma is doing and who are some of the key names that could make a difference down the stretch?

The Sooner Scoop - December 9, 2022

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