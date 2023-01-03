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24 Hectic Hours for Bowen

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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ORLANDO - Oklahoma's class of 2023 was already a strong boost but had to wait past the final whistle to get it's final piece of the puzzle in the form of five-star safety Peyton Bowen. Bowen spoke with SoonerScoop.com about his National Signing Day shocker and the 24 hours that followed it as well as much more from the Under Armour All-American game.

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