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5-Star Focus

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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KATY, Texas - Oklahoma may not have many targets left in the class of 2023 but few are so highly ranked as the nation's No. 13 overall overall prospect, David Hicks. SCOOPHD had a chance to see the talented defensive lineman for the first time in his senior season and caught up with him afterward to hear about his current recruiting situation - is he thinking about a commitment in October?

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