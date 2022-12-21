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{{ timeAgo('2022-12-21 06:45:56 -0600') }} football Edit

A Perfect Day?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Well, it's finally here, Early Signing Day is upon us and the Sooners have, at least, two huge decisions coming. Today the Sooners will find their fate for two players they've spent roughly a year in hot pursuit of - Tausili Akana and Peyton Bowen.

We've got our thoughts on just how good the day could be for the Sooners.

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