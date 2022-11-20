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A Texas Two-Step?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's class of 2022 seems to be, again, building momentum and with two of their highest-rated prospects were on campus this weekend. How did Oklahoma fare with the likes of David Hicks and Peyton Bowen? We break it all down and give some of the early feedback from the big weekend.

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