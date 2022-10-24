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{{ timeAgo('2022-10-24 06:00:00 -0500') }} football Edit

Arnold Locked In

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

DENTON, Texas - It has been shown in recent weeks that Oklahoma's roster has no more key player than quarterback Dillon Gabriel. For the class of 2023 it's hard to argue that any player is more key to the group's success than Jackson Arnold. He caught up with SCOOPHD after a monumental performance against Texas powerhouse Allen, in which his Guyer team crushed the Eagles 49-7.

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