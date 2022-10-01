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Arnold Shines Early

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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DENTON, Texas - It was never likely to be a night that pressed Jackson Arnold into heavy lifting but he did his part with a pair of touchdowns in a 56-7 drubbing of district foe McKinney Boyd.

SCOOPHD: Jackson Arnold Shines in Lopsided Win

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