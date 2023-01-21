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{{ timeAgo('2023-01-21 16:28:42 -0600') }} football Edit

Bates Ready for Norman

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

SAN ANTONIO, Texas - Oklahoma's class of 2023 was a huge success for the Sooners and the first commitment from the group was a lynchpin from beginning to end. Josh Bates spoke about his decision to be a Sooner as well as how he plans to learn while in Norman both from the coaches and players.

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