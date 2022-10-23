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Big Decisions Incoming

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Some big decisions are on the horizon for a few Sooners offers who have been on campus in recent weeks. Could things be trending in a good direction? We check in on some of the biggest names remaining on the Sooners board along with a breakdown of the big game in Denton on Thursday night that featured no less than seven players with Oklahoma offers.

The Sooner Scoop - October 21, 2022

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