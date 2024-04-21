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BREAKDOWN: Oklahoma gets a monumental 2027 addition in Zane Rowe
Parker Thune
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OUInsider
Co-Publisher
2027 DE Zane Rowe, who's expected to contend for five-star status in the long run, has committed to Oklahoma. Parker Thune and Bryan Clinton break down the significance of Rowe's pledge in this special-edition OUInsider breakdown video.
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