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Brent Venables addresses injuries, bye week preparation in media session

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head football coach Brent Venables gives an update on his football team as they enter the bye week at 6-0.

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