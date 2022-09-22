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Defensive Stars at Night

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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MELISSA, Texas - Last weekend in North Texas a pair of key Oklahoma targets squared off. The Crandall Pirates were led by Oklahoma Rivals250 linebacker commitment Samuel Omosigho while Melissa came in with a boatload of talent, most notable to Sooners fans being Rivals100 2024 defensive lineman Nigel Smith. SCOOPHD was on hand to see the duo and get a feeling for just why OU has made such a priority of them.

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