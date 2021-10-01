 Marvin Jones Jr. took an official visit to see Oklahoma Sooners football last weekend, did OU hit it out of the park?
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Elite DE Talks OU Visit

Ryan Wright
National Recruiting Analyst

One of the biggest official visitors that Oklahoma has brought in so far this season is Plantation (Fla.) American Heritage Rivals100 defensive end Marvin Jones Jr. The talented pass rusher spoke with Rivals.com about that visit and what else he has upcoming. Did the Sooners make an impression on the Miami-area native?

Marvin Jones Jr. Talks Officials

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