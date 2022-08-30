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Evans talks OU commitment

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion catches up with new Rivals250 WR commit Anthony Evans. What led to his decision in committing to the Sooners when the rest of the country had him headed to Athens? His answer might surprise you.

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