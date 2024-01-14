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EXCLUSIVE: Casey Thompson unpacks his lengthy journey back to Oklahoma

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Oklahoma QB Casey Thompson sits down with Brandon Drumm to discuss his decision to transfer to the Sooners, and sheds firsthand light on a serpentine journey that began nearly a decade ago.

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