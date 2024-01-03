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EXCLUSIVE: Oklahoma LB signee James Nesta talks two-sport future

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

From the All-American Bowl in San Antonio, Oklahoma linebacker signee James Nesta talks through his future in Norman. He's the lone linebacker in the 2024 class for the football program, and he's also set to play baseball for the Sooners as a right-handed pitcher.

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