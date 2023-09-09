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EXCLUSIVE: Interviews with OU targets Devon Jordan and Kaydin Jones

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Four-star CB Devon Jordan discusses his recruitment, which he's narrowed to five schools down the stretch.

2026 RB Kaydin Jones, the son of former Oklahoma running back Kejuan Jones, talks recruiting as well.

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