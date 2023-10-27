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Field Vision with Coach Clinton: Gavin Sawchuk

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Is Gavin Sawchuk primed to be the lead back for Oklahoma heading into the home stretch of the 2023 season? Join me as we take a look at the film and try and find the answer.

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