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Gray's under the radar season

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SCOOPHD highlights running back Eric Gray's season rushing for 1,364 yards (6.4 yards per carry) and 11 touchdowns. His 1,364 yards ranks as the No.9 on OU’s single-season chart. He rushed for 845 yards over the last six games (averaging 140.8 yards per game) and was selected All-Big 12 second team running back.

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