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{{ timeAgo('2022-09-09 17:13:35 -0500') }} football Edit

HD: Arnold headed north

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SoonerScoop.com's Eddie Radosevich caught up with 2023 Denton (Texas) Guyer quarterback commit Jackson Arnold following Guyer's 50-27 victory versus Lancaster. Arnold threw for 304 yards and three touchdowns and added a fourth touchdown with his legs as Guyer improved to 3-0 on the season.

Jackson is headed back to Norman this weekend for the Kent State contest and won't be alone when he makes the trek north on I-35.

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