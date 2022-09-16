News More News
{{ timeAgo('2022-09-16 07:02:43 -0500') }} football Edit

HD: Coleman talks recruitment

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

SoonerScoop.com ended our first night in Nebraska talking with 2023 Lincoln East tight end offer Malachi Coleman. We'll be trekking a tad further north on Friday night to see tight end commit Kade McIntyre.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}