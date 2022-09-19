News More News
{{ timeAgo('2022-09-19 09:16:27 -0500') }} football Edit

HD: Controlling the Volume

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Oklahoma improved to 3-0 on the season with a 49-14 victory in Lincoln on Saturday. SCOOPHD highlights head coach Brent Venables along with Brayden Willis, Jonah Laulu, Key Lawrence, David Ugwoegbu, Jaren Kanak and Eric Gray postgame media sessions.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}