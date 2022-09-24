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HD: Dandy Defense

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

SCOOPHD highlights members of the Oklahoma defense talking on the accomplishments of their unit through the non-conference portion of the season, plus defending Kansas State's Deuce Vaughn this week.

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