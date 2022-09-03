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HD: Lebby, Gabriel ready for debut

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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Oklahoma first year offensive coordinator Jeff Lebby and quarterback Dillon Gabriel didn't arrive in Norman as a package deal but it almost sort of feels as if they did. SoonerScoop.com's SCOOPHD Notebook highlights the pair as they get ready for their debuts on Saturday.

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