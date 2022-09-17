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HD: McIntyre shines

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

SoonerScoop.com's Eddie Radosevich catches up with 2023 Fremont (Neb.) Archbishop Bergan tight end commit Kade McIntyre following a 41-6 victory Friday night. McIntyre will be cheering on the Sooners in Lincoln on Saturday.

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