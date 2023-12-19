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In the Paint: The No. 7 Sooners can make a statement against North Carolina

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Brody Lusk recap the Sooners' win over Green Bay and previews a huge showdown with No. 11 North Carolina on Wednesday (8 p.m. ESPN).

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