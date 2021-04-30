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football
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Lewis Can Do it All
Josh McCuistion
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SoonerScoop
Editor
Friday morning Oklahoma got one of it's most crucial commitments to date in the form of Carthage, Texas four-star linebacker Kip Lewis. The highly-athletic defender exploded onto the recruiting sce...
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