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Long and Winding Road

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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It's been well documented how chaotic the last few months of Peyton Bowen's life have been but now that he's been in Norman for more than a month he had a chance to offer some new thoughts. What's it been like in Norman? Just what does his recruitment look like in retrospect? The Sooners freshman safety spoke on all of it this week with the Sooners media contingent.

SCOOPHD: Peyton Bowen Talks OU Arrival

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