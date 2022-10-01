News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 00:59:50 -0500') }} football Edit

Moment of Opportunity

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Oklahoma's defense will get an opportunity to redeem themselves on Saturday morning in Fort Worth. After a week of just criticism following a conference opening 41-34 home loss to Kansas State, Brent Venables team heads on the road this weekend taking on TCU.

SCOOPHD highlights members of the Oklahoma defense on bouncing back from a tough week.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}