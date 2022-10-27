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{{ timeAgo('2022-10-27 07:00:00 -0500') }} football Edit

Moving Parts for Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's in-state recruiting saw a massive move take place on Wednesday morning with the Sooners offering Nate Roberts of Washington. But that's not the only interesting news of the day and we break it all down in WOKElahoma, where we also discuss one of the Sooners key 2023 targets seemingly focused on some surprising options.

WOKElahoma - October 26, 2022

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