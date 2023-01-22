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{{ timeAgo('2023-01-22 09:00:00 -0600') }} football Edit

New Official Next Week?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's class of 2023 is largely put to bed and while many have been watching Michael Nwokocha for a while now but on Friday night a new name emerged. Could Taylor Heim be making his way to Norman soon?

Saturday Notes...

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