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{{ timeAgo('2022-09-26 06:39:06 -0500') }} football Edit

No Fallout from KSU?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's loss to Kansas State over the weekend came at an unfortunate time for the Sooners as they were hosting their biggest recruiting visitor list of the season. However, in speaking to a number of players - including a few who picked up offers in Norman this weekend - everyone came back with glowing reviews of their unofficial visits. We caught up with numerous top 100 prospects and all came away glowing about the Sooners.

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