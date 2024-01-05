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Oklahoma DL pledge Ka'Mori Moore talks Cayden Green, Zac Alley and more

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Three-star 2025 DL commit Ka'Mori Moore discusses his pledge to Oklahoma, the situation with his former high school teammate Cayden Green, new defensive coordinator Zac Alley and much more in this exclusive interview from the 2024 All-American Bowl National Combine.

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